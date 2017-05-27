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  3. 27 Mayıs 2017 13:15

İlginç karavan İstanbul yollarında

Kadıköy sokaklarında ilerleyen antika eşyalar ve ışıklı tabelalarla donatılmış karavan ilgi odağı oldu

Video Galeri
Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor
Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor
Video Galeri
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Video Galeri
Singapurda Korkunç kaza kamerada
Singapurda Korkunç kaza kamerada
Video Galeri
Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
Video Galeri
İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
Video Galeri
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı