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  3. 18 Mayıs 2017 15:45

İlginç kazalar MOBESEye yansıdı

Ordu’da MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kaza görüntüleri şaşırtıyor.

Video Galeri
Arda Turanın takım arkadaşıydı, temizlik görevlisi oldu
Arda Turanın takım arkadaşıydı, temizlik görevlisi oldu
Video Galeri
O teröristler fotokapana yakalandı
O teröristler fotokapana yakalandı
Video Galeri
İtfaiyecilerin dualı nöbet değişimi
İtfaiyecilerin dualı nöbet değişimi
Video Galeri
Dam palas dönemi başladı
Dam palas dönemi başladı
Video Galeri
İstanbulda trafik polisleri kuş uçurtmuyor
İstanbulda trafik polisleri kuş uçurtmuyor
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AK Partiye Genel Başkan Vekilliği geliyor
AK Partiye Genel Başkan Vekilliği geliyor