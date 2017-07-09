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  3. 09 Temmuz 2017 15:15

İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dünya Petrol Kongresi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Video Galeri
Hamburgu festival havasında temizlediler
Hamburgu festival havasında temizlediler
Video Galeri
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Video Galeri
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı
Video Galeri
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Video Galeri
Beykozdaki feci kaza kamerada
Beykozdaki feci kaza kamerada
Video Galeri
Haluk Levent lösemi hastası Yasini unutmadı
Haluk Levent lösemi hastası Yasini unutmadı