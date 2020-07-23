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  3. 23 Temmuz 2020 16:25

İlhan Cihaner Kılıçdaroğlu'na rakip oldu

CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek kongre öncesi CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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