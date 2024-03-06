  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin şaşırtıcı yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Videolarda, toprağın tepeden aşağıya doğru adeta bir çığ gibi kaydığı görülüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı
Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu
TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu
Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi
Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi
4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı
4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı
Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi''
Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi''
Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu
Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu
İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada
İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada
Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını
Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını
Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar
Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar