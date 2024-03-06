Anasayfa Video Galeriler Gündem İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 17:16 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 17:16 Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin şaşırtıcı yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Videolarda, toprağın tepeden aşağıya doğru adeta bir çığ gibi kaydığı görülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e87aa56b86ca412e0c0587" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi 4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar