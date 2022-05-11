İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen sorular da, Karacehennem'in yanıtları da olay oldu.

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