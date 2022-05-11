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  4. İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt

İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt

Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen sorular da, Karacehennem'in yanıtları da olay oldu.

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