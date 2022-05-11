Anasayfa Video Galeriler Gündem İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 08:05 Kendisine gelen soruları sosyal medya hesabından yanıtlayan evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e gelen sorular da, Karacehennem'in yanıtları da olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b440d1ea1f922fe648ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi Rambo Okan yeniden gözaltında Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!''