Anasayfa Video Galeriler Gündem İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift zincirini çözdü İlişkilerini kurtarmak için birbirlerine zincirlenen çift zincirini çözdü 18 Haziran 2021 Cuma Saat: 11:10 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan 29 yaşındaki Viktoria Pustovitova ve 33 yaşındaki Alexander Kudlay 123 gün boyunca birbirine bağlı kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cc54fdf430575b7d05a023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB Meclisi'nde FETÖ hatırlatılınca kürsüye yürüdüler Mansur Yavaş müjdeyi ''tüm Türkiye için bir ilk olacak'' diyerek verdi Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı