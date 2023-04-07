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  4. İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...

İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirdi.

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