Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:40 Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642fe50c8fe08073710d8653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi AK Parti'nin kalesinde esnaftan Bakan Nebati'ye soğuk duş! Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı İstanbul'da 10 milyar TL'lik dev operasyon 153 gözaltı var! ''Çöp'' kavgası kanlı bitti; 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Uşak’a Nisan ayında kar yağdı