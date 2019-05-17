İlk başlatan Fatih Sultan Mehmet Han: 6 asırdır yaşatılıyor
17 Mayıs 2019 16:40
İlk başlatan Fatih Sultan Mehmet Han: 6 asırdır yaşatılıyor
İstanbul’un fethi öncesi ilk olarak Sultan Mehmet Han tarafından Edirne Ulu (Eski) Cami’de başlatılan ‘kılıçla hutbe’ geleneği kadim şehir Edirne’de 6 asırdır yaşatılmaya devam ediliyor. Edirne’de Osmanlı Dönemi’nin başeseri olarak gösterilen Selimiye Camii’nin tam karşısında bulunan ve kentin en eski camisi olma özelliğini taşıyan Edirne Ulu (Eski) Cami’de, İstanbul’un fethi öncesi Sultan...