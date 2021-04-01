Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 18:45 Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu, ''500 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' sözleriyle açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065eaac4cfc9a1dfd1c4433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti