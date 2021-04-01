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İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu, ''500 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' sözleriyle açıkladı.

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