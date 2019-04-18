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  3. 18 Nisan 2019 12:10

İlk etabı hizmete açılan proje havadan görüntülendi

İlk etabı hizmete açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. Görüntülerle seferlerini gerçekleştiren vapurlar gözler önüne serildi. "Martı Projesi" olarak bilinen ve ilk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Projenin alanından geçen...

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