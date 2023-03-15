İlk İş Yerim kuralarında talihliler açıklanıyor

TOKİ “İlk İş Yerim” projesi kapsamında, 12 ile yönelik gerçekleştirilecek kura çekimi ile 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek.

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