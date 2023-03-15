Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk İş Yerim kuralarında talihliler açıklanıyor İlk İş Yerim kuralarında talihliler açıklanıyor 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 11:25 Güncelleme: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:25 TOKİ “İlk İş Yerim” projesi kapsamında, 12 ile yönelik gerçekleştirilecek kura çekimi ile 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641180f52d67254b7d1a4413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada Eğer aradığı çırağı bulamazsa, Türkiye'de bir meslek daha ölecek AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası Tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı AK Partili isimden montajlı CHP videosu Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi ''Hastaneden aylardır randevu alamıyorum'' deyip, pompalı tüfekle acil servisi bastı ''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası! Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu