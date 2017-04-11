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  3. 11 Nisan 2017 16:20

İlk kruvaziyer 2 bin 300 alman getirdi

TÜRKİYE ile Almanya arasında yaşanan diplomatik gerilimin yaşandığı dönemde Antalya'ya, sezonun ilk kruvaziyer gemisiyle 2 bin 300 Alman turist geldi.

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Kanadada kullanılan oylar Türkiyeye getirildi
Kanadada kullanılan oylar Türkiyeye getirildi
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Filistinli adam ailesinin gözü önünde kelepçelenerek gözaltına alındı
Filistinli adam ailesinin gözü önünde kelepçelenerek gözaltına alındı
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Kazayı oğlunun arkadaşının yaptığını öğrenen baba çılgına döndü
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Tarihten gelen sanat
Tarihten gelen sanat