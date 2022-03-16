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İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı

Başrolünde Iman Vellani'nin yer aldığı, Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'in ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, 6 Haziran'da Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak.

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