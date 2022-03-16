Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı İlk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'ın ilk fragmanı yayınlandı 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 13:20 Başrolünde Iman Vellani'nin yer aldığı, Marvel'ın ilk Müslüman süper kahraman dizisi Ms. Marvel'in ilk fragmanı yayınlandı. Dizi, 6 Haziran'da Disney Plus'ta izleyiciyle buluşacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231b9f5e0dbd077e32c6093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz! Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı! Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile İETT otobüsüne kurşun yağdırdı! İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı