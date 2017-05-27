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  3. 27 Mayıs 2017 10:45

İlk sahurda kadınlar davul çaldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 100 haneli Büyükpaşa köyünde köylü kadınlar, davul çalarak köylüleri sahura kaldırdı.

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