Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar! İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar! 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:50 Güncelleme: 11 Ağustos 2023 Cuma 09:50 ABD'li Virgin Galactic şirketi ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. 3 yolcu 45 dakika içinde uzaya çıktı, yer çekimsiz ortam ve uzaydan dünyayı görme deneyimlerini yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d5da2ecb12653fa63007c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı İstanbul'da fabrika yangını Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu