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  4. İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar!

İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar!

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ABD'li Virgin Galactic şirketi ilk sivil uzay yolculuğunu gerçekleştirdi. 3 yolcu 45 dakika içinde uzaya çıktı, yer çekimsiz ortam ve uzaydan dünyayı görme deneyimlerini yaşadı.

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