Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi İlk T-70 tipi helikopter Mehmetçik'e teslim edildi 13 Ocak 2023 Cuma Saat: 14:20 Milli Savunma Bakanlığı, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi çerçevesinde ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c13e7cfa077f4c0f15d2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırılan dişi yüzünden kanser olduğunu öğrendi Türkiye'de bulunan 5 bin 500 yıllık tarih ortaya çıktı Karadeniz Gazını dağıtacak 2'nci hazne de denize indi Tekirdağ’da gölet kuruma noktasına geldi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, itirafı mide bulandırdı İstanbul'da silahlı saldırı kamerada! Veliler sınıfı bastı, ortalık karıştı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor Bakan Soylu, kırsaldan temizlenen terör örgütlerini açıkladı