  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İlk test sonuçları ortaya çıktı: Müsilaj (deniz salyası) neden oluyor?

İlk test sonuçları ortaya çıktı: Müsilaj (deniz salyası) neden oluyor?

Prof. Dr. Neslihan Özdelice, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Karadeniz'e de sıçrayan müsilaj (deniz salyası) hakkında önemli bilgiler verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Seçimlerde adaya çıkan 1 oy merak konusu oldu: Bu oyu kim verdi?
Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı
Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı
Bodrum'da sahiller doldu taştı
Kocasına kızan kadın balkondan atladı
LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü
Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor
Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı
Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı