Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk test sonuçları ortaya çıktı: Müsilaj (deniz salyası) neden oluyor? İlk test sonuçları ortaya çıktı: Müsilaj (deniz salyası) neden oluyor? 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 21:25 Prof. Dr. Neslihan Özdelice, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan ve daha sonra Karadeniz'e de sıçrayan müsilaj (deniz salyası) hakkında önemli bilgiler verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be649288f54d521c728583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçimlerde adaya çıkan 1 oy merak konusu oldu: Bu oyu kim verdi? Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı