Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı 09 Şubat 2024 Cuma Saat: 16:45 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın bulunduğu kapsül Dünya'ya iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c62c80af2bf0ca21034153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'tan transferin son saatlerinde 2 bomba birden İstanbul'da tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı Heyelanlar, köyü parça parça yutuyor Trafikte cezalar bu sefer gökten yağdı! Canlı yayında Filistinli çocuğun Erdoğan’a yazdığı mektup okundu: ''Seni rabbime şikayet edeceğim'' Pavyon modasına Tuğba Ekinci de uydu; sahneye çıkıp dans edip şarkı söyledi Milyonda 2 görülen hastalık onu buldu! 1 yılda tanınmaz hale geldi Faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi belli oldu