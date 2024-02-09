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İlk Türk astronot Dünya'ya iniş yaptı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın bulunduğu kapsül Dünya'ya iniş yaptı.

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