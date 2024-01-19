Anasayfa Video Galeriler Gündem İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu İlk Türk astronota Bakan'ın tepkisi olay oldu 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 10:05 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Türk astronot Alper Gezeravcıyı taşıyan kapsülün uzaya fırlatıldığı anlarda verdiği ''Vuh, gitti adam'' tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa1f52f190db96850cfb03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR aHaber muhabiri ve kameramanına tekme tokat dayak Torbacılara şafak baskını! Çok sayıda gözaltı ve tutuklama var 81'de büyük operasyon: Binlerce gözaltı var İlk Türk astronotun uzaydaki ilk sözü bu oldu: ''İstikbal göklerdedir'' Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil 48 adayını açıkladı 20 ilde zehir tacirlerine ağır darbe: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da uzili dehşet! Sevgilisini uzi ile vurup ''şakaydı'' dedi Motosiklet tutkusu, liseli gencin sonu oldu Yine mi Esenyurt ? Evet yine Esenyurt! Muhtarlıkta maganda kurşunu!