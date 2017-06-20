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  3. 20 Haziran 2017 17:15

İlk Wraith Black Badge Türkiye'de

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, ilk Wraith Black Badge'i Türkiye'ye getirdi.

Video Galeri
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
İlk Wraith Black Badge Türkiye'de
Video Galeri
Patlamanın hemen ardından yaşananlar kamerada
Patlamanın hemen ardından yaşananlar kamerada
Video Galeri
Başbakan Yıldırım Bağcılarda hastaneye geldi
Başbakan Yıldırım Bağcılarda hastaneye geldi
Video Galeri
5 bin liraya lüks araç satmaya çalışırken yakalandı
5 bin liraya lüks araç satmaya çalışırken yakalandı
Video Galeri
PKK'nın kullandığı mağara böyle imha edildi
PKK'nın kullandığı mağara böyle imha edildi
Video Galeri
Dolmabahçenin "Kemal Ağabeyi" hayatını kaybetti
Dolmabahçenin "Kemal Ağabeyi" hayatını kaybetti