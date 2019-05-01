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AK PARTİ'DE DEPREM ! AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ
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  3. 01 Mayıs 2019 15:23

İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil kamerada

İstanbul Kartal'da öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı'yı öldüren kiralık katilin cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

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