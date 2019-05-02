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  3. 02 Mayıs 2019 17:05

İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin ifadesi ortaya çıktı

Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı’nın kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katilin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kiralık katilin ifadesinde, "İlkay Sivaslı’nın ısrarı üzerine yataktan aldığım yastığı göğsüne koydum. Tabancayı elime aldım. Bana, ‘Tam kalbime denk getir’ dedi. Ben de silahı yastığın üzerine bastırarak kalbine gelecek şekilde ateş ettim" dediği...

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