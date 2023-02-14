  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İlker Başbuğ beraat etti

İlker Başbuğ beraat etti

Güncelleme:

Bir söyleşide ''darbe'' imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, beraat etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kabine AFAD merkezinde toplandı
İstanbul'da sahile vuran mayın patladı!
Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor
2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi
Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?''
Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü
Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş
İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı