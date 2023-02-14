Anasayfa Video Galeriler Gündem İlker Başbuğ beraat etti İlker Başbuğ beraat etti 14 Şubat 2023 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 14 Şubat 2023 Salı 17:10 Bir söyleşide ''darbe'' imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, beraat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb9656d09bb22a893ebb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabine AFAD merkezinde toplandı İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor 2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?'' Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı