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İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....''

İlker Başbuğ katıldığı canlı yayında "Atatürk yaşasaydı sınır dışı operasyon için tavrı ne olurdu" sorusuna bu yanıtı verdi.

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