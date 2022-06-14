Anasayfa Video Galeriler Gündem İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....'' İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....'' 14 Haziran 2022 Salı Saat: 08:30 İlker Başbuğ katıldığı canlı yayında "Atatürk yaşasaydı sınır dışı operasyon için tavrı ne olurdu" sorusuna bu yanıtı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a81cf81583f00c172405d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bahane üretmek kolay'' deyip, Erdoğan'a yüklendi Mansur Yavaş Eskişehir’deydi İddialarına Yanıt: Kul Hakkına Girdiniz Karadeniz sahilinde tepki çeken görüntü: 300 metrede 80 kilo çöp çıktı Minibüste iğrenç olay: Genç kız fiziksel tacize uğradı Çavuşoğlu'ndan ''Köprüleri vururuz'' diyen küstah amirale yanıt CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı