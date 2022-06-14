İlker Başbuğ'dan canlı yayına damgasını vuran çıkış: ''Atatürk yaşasaydı....''

İlker Başbuğ katıldığı canlı yayında "Atatürk yaşasaydı sınır dışı operasyon için tavrı ne olurdu" sorusuna bu yanıtı verdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a81cf81583f00c172405d7" allowfullscreen></iframe>