  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı

İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı

Güncelleme:

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, isminin Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak, ''Yok öyle bir şey. Reklam çekimi için geldim. Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...
Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi...
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı
Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı
Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar
Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar
Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı
Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı
İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı
İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı
Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü
Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü
İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz
Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz
Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı
Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı