Anasayfa Video Galeriler Gündem İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 20:21 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:21 Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, isminin Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak, ''Yok öyle bir şey. Reklam çekimi için geldim. Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4feaa71b246ef520dfbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi... Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı