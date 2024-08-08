İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, isminin Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak, ''Yok öyle bir şey. Reklam çekimi için geldim. Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum'' dedi.

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