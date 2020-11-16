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  3. 16 Kasım 2020 08:20

İlker Kaleli böyle veda etti! İşte Öğretmen dizisinin final sahnesi

Fox TV'nin büyük tartışmalar yaratan ve İlker Kaleli'nin başrollerinde oynadığı Öğretmen dizisi 9. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti.

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