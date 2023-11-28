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  4. İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı

İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısının 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı. Yaralanan çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunurken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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