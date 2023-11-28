Anasayfa Video Galeriler Gündem İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı 28 Kasım 2023 Salı Saat: 11:55 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 11:55 Muğla'nın Milas ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısının 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı. Yaralanan çocuğun ailesi suç duyurusunda bulunurken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565ab11b99500a6d30cb9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti