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  3. 04 Ocak 2019 18:55

İlkokulda yangında can pazarı: Öğrenciler böyle kurtarıldı

Şanlıurfa’da bir ilkokulda öğrencilerin derste olduğu sırada yangın çıktı. Sınıflarında mahsur kalan öğrenciler pencereden kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’ndeki Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda yaşandı. Öğrencilerin ders yaptığı sırada okulun 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Müdür odasında çıktığı iddia...

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