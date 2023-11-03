Anasayfa Video Galeriler Gündem İmam Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef aldı! İmam Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef aldı! 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 08:40 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 08:40 Kocaeli'nde bir imam, hem Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de 100 yaşındaki Cumhuriyetimizi hedef alan sözleri nedeniyle tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654487c8cd1e2a75b159b913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı alay konusu oldu: Çamaşır makinesiyle ilk tanışma! CHP'de 55 il başkanı tarafını belli etti Demir Kubbe delindi: Lübnan'dan atılan roket İsrail'e düştü Evlilik kredisi düzenlemesi Meclis'te Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu