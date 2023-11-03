İmam Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

Kocaeli'nde bir imam, hem Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de 100 yaşındaki Cumhuriyetimizi hedef alan sözleri nedeniyle tutuklandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654487c8cd1e2a75b159b913" allowfullscreen></iframe>