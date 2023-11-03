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İmam Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef aldı!

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Kocaeli'nde bir imam, hem Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de 100 yaşındaki Cumhuriyetimizi hedef alan sözleri nedeniyle tutuklandı.

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