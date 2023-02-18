Anasayfa Video Galeriler Gündem İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:45 Cuma hutbesinde bir imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f07407339c201afc5a2e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış! Mehmet Cengiz: ''Ben bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'' Enkazdan 2 milyon dolar çıktı! Özel harekat korudu 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!''