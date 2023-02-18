İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

Cuma hutbesinde bir imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandı.

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