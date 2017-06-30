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  3. 30 Haziran 2017 12:15

İmam gece ezan okuyunca, ilçe halkı darbe girişimi sandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, saatinin alarmını yanlış kuran imam, sabah ezanını erken okuyunca, vatandaşlar darbe girişimi olduğunu düşünerek panik yaşadı.

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Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı
Soyguncular havaya ateş açarak kaçtı
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Beykozda hafriyat yüklü kamyon araçların arasına daldı
Beykozda hafriyat yüklü kamyon araçların arasına daldı
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Kadını araçtan yola attılar
Kadını araçtan yola attılar
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Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
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Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar
Engelli şahsın ekmek teknesini kundakladılar
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Erzurumlu Çitos Efe dünya fenomeni oldu
Erzurumlu Çitos Efe dünya fenomeni oldu