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  3. 17 Nisan 2017 10:20

İmam oy kullanırken arabası yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca Köyü Yeşilyurt mahallesi imamı oy kullanmaya gittiğinde arabası cayır cayır yandı.

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Şampiyon ilçeden havai fişekli kutlama
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