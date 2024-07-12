Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 20:11 Aydın'da bir cami imamı, vatandaşları camiye davet etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cami kapısına bir pankart asan imamın yazdığı satırlar ise dönüp dönüp tekrar baktırdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669163c41b9a9a7b84053573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü Eczanede kadına şiddet kamerada: İlacı alamadı saldırdı İzmir'i sel vurdu... Cadde ve sokaklar sular altında İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı Aynı çocuğunu 2 kez doğurdu: Kızına 2'nci kez can verdi Bir cennetimiz daha kuruyor: Koca gölet yok oldu Çobanı düşen yıldırım yaktı, yağan yağmur söndürdü