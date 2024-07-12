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  4. İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı

İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı

Aydın'da bir cami imamı, vatandaşları camiye davet etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cami kapısına bir pankart asan imamın yazdığı satırlar ise dönüp dönüp tekrar baktırdı...

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