İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı

Aydın'da bir cami imamı, vatandaşları camiye davet etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Cami kapısına bir pankart asan imamın yazdığı satırlar ise dönüp dönüp tekrar baktırdı...

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