İmamdan skandal hilafet çağrısı: ''Geri istiyoruz arkadaş''

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yaptı.

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