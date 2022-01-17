Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamdan skandal hilafet çağrısı: ''Geri istiyoruz arkadaş'' İmamdan skandal hilafet çağrısı: ''Geri istiyoruz arkadaş'' 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e555aec40daa463c0f6df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı 19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş! İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu