Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor'' 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 00:10 Türkiye'de kadınları hedef alan skandal sözlere yenileri eklendi. Daha önce Cumhuriyeti hedef alan bir imam bu sefer de kadınları hedef alıp demediğini bırakmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ddb53edc39497bbf4c39b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedenini böyle açıkladı İmamoğlu, "Nasıl bir tablo devraldık, ne yaptık?" diyerek İstanbul'daki projeleri paylaştı İstanbul semalarında da görülen ''cisimlerin'' altından Elon Musk çıktı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı üzecek ''Bay Kemal'' kararı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum'' SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp! Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor Antalya'da orman yangını