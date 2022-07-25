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  4. İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''

İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''

Türkiye'de kadınları hedef alan skandal sözlere yenileri eklendi. Daha önce Cumhuriyeti hedef alan bir imam bu sefer de kadınları hedef alıp demediğini bırakmadı.

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