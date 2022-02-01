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  4. İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi!

İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi!

Tekirdağ’da görev yapan imamların, bir camide düzenlendiği ileri sürülen 'çiğ köfte partisi' sosyal medyadan tepi çekti

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