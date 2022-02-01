Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! 01 Şubat 2022 Salı Saat: 15:30 Tekirdağ’da görev yapan imamların, bir camide düzenlendiği ileri sürülen 'çiğ köfte partisi' sosyal medyadan tepi çekti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f92809f447584d62510823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var