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  4. İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef!

İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. 2050 yılı için 14 hedef belirlendiğini söyleyen İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini de eleştirdi.

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