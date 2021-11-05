İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef!

Gökyüzünde gizemli cisim heyecanı... Pek çok ilden görüldü

Bir kadın cinayeti daha... Sokakta kovaladı, apartmanın girişinde katletti!

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın ''samimi'' dansı olay oldu

İsmail Saymaz canlı yayında ''AK Partililerin buna hakkı var mı'' diyerek sordu