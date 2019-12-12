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  3. 12 Aralık 2019 09:20

İmamoğlu açıkladı; Metrobüs kadınlara emanet!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu. İstanbul'daki metrobüs hattında artık kadın güvenlik görevlileri de yer almaya başladı.

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