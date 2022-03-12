Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız İmamoğlu, AKOM’dan uyardı: En yoğun kar yağışı yaşayacağız 12 Mart 2022 Cumartesi Saat: 11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karın etkisi altındaki İstanbul’daki son durum hakkında AKOM’da yaptığı açıklamayla İstanbulluları bugün beklenen kar fırtınası için uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622c58f541549b6c6b6cf7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e ateş açmaya hazırlanan Rus tankının imha ettiği an kamerada Ukrayna bir Rus tankına pusu! O anlar kamerada Kaçtı ama kurtulamadı!! 8 futbolcu bir olup hakeme saldırdı! Öldüresiye dayak kamerada Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı Türkiye'nin gururu yerli AKINCI TİHA rekor kırdı Kargodan ''kullanılmış'' çöp çıktı, ne yapacağını şaşırdı Kaza değil kabus! Tam 11 araç birbirine girdi Ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul'da Yok böyle hırsızlık! Benzin ve motorine zam üstüne zammın da zammı da gelince...