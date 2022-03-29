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İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu&THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti.

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