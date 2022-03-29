Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi 29 Mart 2022 Salı Saat: 11:40 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aşık Veysel anma gecesinde türkü söyledi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu&THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahneden sanatçılarla beraber eşlik etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6242c5fe2c040f5e865df6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu'na büyük şok! ''Sen devlet hainisin'' diye bağırdı Ne para, ne altın ne de kripto para... Damat ile geline öyle bir şey taktılar ki.. Tek amaçları reçel yapmaktı; korkunç kazada hayatlarını kaybettiler Sivil direnişçinin Rus tankını vurduğu an kamerada Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu böyle pusuya düşürdü İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu baskınları Bu nasıl anne, bu nasıl insan! Bir de videoya çekti! Taciz zanlısına meydan dayağı! Linçten polis kurtardı Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkentini bilemedi