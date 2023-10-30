Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' 30 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 00:25 Güncelleme: 30 Ekim 2023 Pazartesi 00:25 İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin en büyük sahnesinde, şanına yakışır biçimde kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653ecdc257f12c5fb812ba13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama