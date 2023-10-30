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  4. İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz''

İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz''

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İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin en büyük sahnesinde, şanına yakışır biçimde kutladı.

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