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  3. 01 Eylül 2020 09:45

İmamoğlu, balıkçılarla ''Vira Bismillah'' dedi

Su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı. Av sezonunun açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da katıldı.

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