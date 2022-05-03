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  4. İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey''

İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşların yoğun ilgisi altında konuşan İmamoğlu, "Biz diyoruz ki; ahlaklı siyaset, liyakat, eşitlik, özgürlük, hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki; vatan haini, her şeyi ben kazanacağım. Olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi kazanacağım diye diye üst üste iki defa...

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