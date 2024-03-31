Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı 31 Mart 2024 Pazar Saat: 13:40 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, Ekrem İmamoğlu da oyunu kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66093db6bd25a36db7056c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti AK Partili adaydan basına fırça Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında Sandık başında Candan Erçetin sürprizi Mansur Yavaş oyunu kullandı: ''Belediye bahçesinde görüşürüz'' Cem Yılmaz sandık başında bombayı patlattı