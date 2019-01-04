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  3. 04 Ocak 2019 18:21

İmamoğlu: ''Binali Yıldırım 1 Nisan'da TBMM Başkanlığı'na geri dönecek''

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde AK Parti'nin kendisine rakip olarak gösterdiği TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifası konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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