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  3. 13 Haziran 2019 09:31

''İmamoğlu bir proje mi ?'' sorusuna Baykal'dan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP İBB Başkan adayı İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. "İmamoğlu bir proje mi ?" sorusuna Deniz Baykal "Cumhuriyeti'in bir projesidir'' dedi.

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