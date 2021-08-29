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  4. İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız''

İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nde açıklamalarda bulundu.

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