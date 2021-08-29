Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız'' İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız'' 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 11:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nde açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b434aab549e5f780a768b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı Esnafa işyeri önünde silahlı saldırı kamerada İnanılmaz hırsızlık anı kamerada... Çalıdığı şeye çok şaşıracaksınız Balıkçılar ‘Vira Bismillah' demek için gün sayıyor Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’in genç yarışmacısını konuşuyor Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı