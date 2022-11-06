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İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu

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44. N Kolay İstanbul Maratonu'na birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu arasında kameralara yansıyan bu diyalog duyanları gülümsetti.

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