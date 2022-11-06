Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu İmamoğlu çiftinin gülümseten diyaloğu 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 06 Kasım 2022 Pazar 21:50 44. N Kolay İstanbul Maratonu'na birlikte katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu arasında kameralara yansıyan bu diyalog duyanları gülümsetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636801ed60dad401b549fac7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havayı güzel gören soluğu orada aldı, adım atacak yer kalmadı Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması CHP'li isim paylaştı: ''Erdoğan önce simit yedi, sonra da...'' Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik'' Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü Van'da PKK'ya dev operasyon