Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 08:45 İBB Başkanı İmamoğlu Mahmutbey İtfaiye İstasyonu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini taklit etti. Salondakiler gülmekten kendilerini alamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f1f47ba1ec50012e5d81f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video Kaçak sığınmacıların Türkiye sevdası bitmiyor! İstanbul'da skandal görüntü Kaçak göçmenleri Türkiye'nin turizm cennetine bıraktılar! Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü