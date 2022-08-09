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İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu Mahmutbey İtfaiye İstasyonu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini taklit etti. Salondakiler gülmekten kendilerini alamadı.

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